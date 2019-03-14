Atiker Konyaspor 4 eksikle çalıştı

Atiker Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları sürüyor.

14 Mart 2019, Perşembe 18:06
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Atiker Konyaspor 4 eksikle çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Atiker Konyaspor, yaptığı tek antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. 

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma hareketleri ve pas çalışması ile başladı. Antrenman, pas-orta-şut çalışması ile sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Mustapha Yatabare, Fallou Diagne, Mücahit Atalay katılmadı. Adis Jahovic ise takımdan ayrı olarak performans antrenörü ve fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

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