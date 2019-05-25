Atiker Konyaspor - Akhisarspor maçının ardından

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)-



ATİKER Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sezonun son maçını kazanarak bitirmek istediklerini, ancak başaramadıklarını söyledi. Kocaman, önümüzdeki sezonda takımda ciddi oyuncu değişiklikler yapacaklarını belirtti.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Akhisarspor ile golsüz berabare kaldığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı. Kocaman, sezonun son maçını kazanarak bitirmek istediklerini, belirterek, ''Sezonun son maçını kazanarak bitirmek en büyük arzumuzdu. Başaramadık. Tabi bunun üzüntüsü ve siniri var üzerimizde. Akhisarspor'a da geçmiş olsun.''dedi.

Önümüzdeki sezon için takımda ciddi oyuncu değişiklikleri yapacağını belirten Kocaman, şunları söyledi:

''Daha az yiyen, daha fazla atan, oyunun içinde olan takıma dönüşeceğini umut ediyorum. Elimizdeki veriler takımın durumu, sezon içinde yaşadığımız sıkıntıları ve çıkışları hepsini bir araya getirdikten sonra yönetime taleplerimizi ilettik.Şu an temel problem, oyuncu almak kadar, oyuncu da eksiltmemiz gerekiyor. Oyuncuda göndermemiz gerekiyor. Daha uyumlu, daha mağlubiyeti kabul etmeden kollektif bilinci yüksek birkaç oyuncuyu katmamız lazım. Bunun yanında takımdan ciddi oyuncu göndermemiz lazım.''

Akhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu da, bu ligde oynadıkları son maç olduğunu ve önümüzdeki sezon 1'inci ligde oynayacaklarını söyledi.

1'inci ligde tekrar bu lige dönmek için mücadele edeceklerini ifade eden Kahyaoğlu, ''Önümüzdeki sezon 1'inci ligde mücadale edeceğiz. İstemezdik; ama tabi futbolun içinde olan şeyler. Artık önümüzdeki sene tekrar, bu lige dönmek için oynacağız. Tekrar bu ligin takımı oluruz. Bu ligin renkli takımıydık. Aynı şekilde bu ligin takımı oluruz'' diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Aykut Kocaman açıklama

- Erhan Kahyaoğlu açıklama



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