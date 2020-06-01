Atıcılıkta bir ilki başarmak istiyor

Milli atıcı Ömer Akgün, salgın nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları’nda tüfek kategorisinde madalya kazanan ilk Türk sporcu olmayı hedefliyor. Ağabeylerine özenerek 24 yıl önce başladığı atıcılıkta büyük başarılar elde eden Akgün, Seyrantepe Spor Salonu’nda yer alan ve Avrupa standartlarında yapılan havalı silahlar atış poligonunda çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye rekoru kıran Akgün, erkekler havalı tüfekte olimpiyat kotası alan ilk Milli sporcu unvanını aldı. Akgün, “Bakanlık olimpiyatlara gidecek sporcuların tek başına spor salonlarını kullanabileceğiyle ilgili izin verdi. Ben de günde 5 saat atış, 3 saat kondisyon antrenmanı yapıyorum” dedi.