Atıcılıkta 3 Türkiye rekoru

Gülşen 626.6'lık derece yaparken, aynı müsabakada yer alan Şeymanur Koca 620.1, Aysun Uğurlu 619.1 puan aldı. Milliler takım olarak attıkları 1865.8 puanla havalı tüfek büyük kadınlar takım kategorisinde de Türkiye rekoru kırdı. Mustafa İnan 575 puanla 5. olsa da gençler Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. 10 metre havalı tabanca büyük erkeklerde Yusuf Dikeç 579, Serdar Demirel 575, İsmail Keleş 568 puanla bugün yapılacak takım müsabakasına katılmaya hak kazandı.