Kara Kartal’daki 6. sezonunu geride bırakan Atiba Hutchinson, 7’inci dönemi için hazır! Geçen sezon 25 maçta 45 dakikanın üzerinde forma giyip artı 1 yıllık opsiyonunu devreye sokan 36 yaşındaki futbolcu, düşüncelerini FANATİK’le paylaştı.

Atiba, “Kariyerime Beşiktaş’la 1 yıl daha devam edeceğim için çok mutluyum. Sözleşmemdeki 25 maçlık opsiyon maddesini yerine getirdim ve kontratım otomatik olarak uzadı. 36 yaşında olmama rağmen kendimi hala çok iyi hissediyorum. Yeni sezonda da takımım için elimden gelenin en iyisini yapmayı sürdüreceğim” yorumunu yaptı.

‘Belki 1 yıl daha oynarım’

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın teknik ekipte yer alma önerisiyle ilgili de konuşan başarılı ön libero, “Kariyerim konusundaki kararı yeni sezonun sonunda vereceğim. Eğer kendimi iyi hissetmeye devam edersem belki 1 yıl daha oynarım. Sonrasında önüme bakacağım. Kanada’da bir futbol okulu açma projem de var. Başkan Orman’ın teknik ekip önerisine de sıcak bakıyorum. Ama kesin kararımı o gün gelince vereceğim” sözlerini sarf etti.

‘Erkenden hazırlanacağım’

Taraftarın, benim için yaptığı ‘Benjamin Button’ yorumlarını görüyorum. Bu yorum beni çok güldürüyor. Onları çok seviyorum. Onların bu sevgisini karşılıksız bırakmamak için çok çalışıyorum. Şu anda ailemle tatildeyim. Tatil sonrası yine çalışmalarıma başlayıp yeni sezona erkenden hazırlanacağım” diye konuştu.

Gökmen Özcan