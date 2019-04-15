Beşiktaş’ın sezon başındaki hazırlık kampına kulüple yeni sözleşme pazarlıklarının sürmesi sebebiyle katılamayan Atiba Hutchinson, anlaşma sağlanmasının ardından takıma katılmış ve performans olarak geriden gelerek formayı kapmıştı. Özellikle sezonun ikinci yarısında çok önemli bir çıkış gösteren ve Beşiktaş’ın yakaladığı namağlupluk serisinin etkenleri arasında yer alan 36 yaşındaki ön libero, önceki akşam Kara Kartal’ın Başakşehir’i 2-1’lik skorla devirdiği karşılaşmaya da damgasını vurdu. Mücadeleye kaptan olarak çıkan ve takımı 1-0 gerideyken beraberliği getiren golü atıp takımı ayağı kaldıran tecrübeli futbolcu, maç boyunca yine istikrarlı görüntü sergileyip taraftarını mest etti.

‘Benjamin Button gibi!’

Tecrübeli futbolcunun ilerleyen yaşına rağmen ortaya koyduğu performans Beşiktaş camiasında büyük beğeni kazandı. Maç sonunda özellikle sosyal medyada tecrübeli oyuncu için, ‘Ahtapot’ ve ‘Benjamin Button gibi!’ yorumları yapıldı. Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve 1 yıllık daha opsiyonu bulunan başarılı oyuncunun kontrat detaylarına FANATİK ulaştı. Taraftarların şimdiden yeni sezonda da takımda olmasını beklediği Atiba’nın opsiyon maddesini aktive edebilmesi için önünde 5 maç var...