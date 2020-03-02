Beşiktaş’ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, bu sezon ortaya koyduğu istikrarsız performans sebebiyle eleştirilerin hedefi olan takım arkadaşı Loris Karius’a sahip çıktı. Başarılı futbolcu, bu sezon içerisinde yaşadıkları puan kayıplarının faturasının Alman file bekçisine kesilmemesi gerektiğini söyledi. Karius, Alanyaspor karşılaşmasının ardından konuyla ilgili olarak basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Karius, bence Avrupa’nın en iyi kalecilerinden beri. Her maçta yüreğini ortaya koyarak mücadele ediyor. Onun da başarısız olduğu pozisyonlar var ama bizlerin de kaçırdığı goller var. Biz büyük bir aileyiz. Onun bu kadar eleştirilmesi hepimizi olumsuz yönde etkiliyor” sözlerini sarf etti.