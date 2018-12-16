Süper Lig'de haftanın en önemli maçlarından birinde Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Yüsek tempoda oynanan maçta kazanan çıkmadı. Fırtına zorlu deplasmandan 2-1'lik galibiyete çok yakında ama oyuna sonradan giren Mustafa Pektemek 90+6'da attığı golle buna izin vermedi. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi ve her iki ekip de sahadan birer puanla ayrıldı.

Siyah-beyazlı takımın 15. haftada Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı karşılaşmada şans bulamayan fakat Trabzonspor karşılaşmasında sahada yer alan Atiba Hutchinson, rekor maçına çıktı.

Kanadalı futbolcu, Trabzonspor karşılaşmasıyla Süper Lig kariyerinde 157. maça çıktı ve Beşiktaş’ın ligde en çok forma giyen yabancı oyuncu unvanını elde etti.

Siyah-beyazlı ekipte geçmiş sezonlarda oynayan Tomas Sivok, 156 maçla bu rekoru elinde bulunduruyordu.

Mücadelenin ardından Atiba önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Atiba'nın maç sonu açıklamaları:

"Avrupa Ligi'nde görev alamadım, ligde de oynadığım maç sayısı çok değil. Görev gelince, elimden geleni yapmaya çalıştım."

"Tüm takım arkadaşlarımla görev almaktan memnunum. Her oyuncunun farklı özellikleri var. Dorukhan'ın potansiyeli çok yüksek, önünde parlak bir gelecek var. İki yönde de iyi oynuyor."