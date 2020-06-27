Beşiktaş’a 7 yıl önce transfer olan Atiba Hutchinson, Konyaspor karşısında 200’üncü lig maçına çıkarak 2’nci kez dalya yaptı. 2013-2014 sezonunda PSV Eindhoven takımından bedelsiz olarak transfer edilen Kanadalı oyuncu, Beşiktaş ile lig, Avrupa ve kupada 249 maça çıkarak 17 gol, 18 asistlik performans sergiledi. Atiba Hutchinson kendisi için hazırlanan plaketi, teknik direktör Sergen Ya lçın’dan alacaktı. Ancak TFF yetkililerinin bu durum daha önceden bildirilmediği için izin vermemesi üzerine hazırlanan platformdan plaketi kendisi aldı.

Yola devam edebilir

37 yaşında hâlâ takımın en kilit isimlerinden biri olan Atiba’nın yeni sezon kontrat görüşmeleri de tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-Beyazlı yönetim, son derece düşük bir yıllık ücret ve maç sayısına endeksli bonuslarla, deneyimli orta saha oyuncusunu kadroda tutmaya çalışıyor