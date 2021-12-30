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Atiba: Yılı galibiyetle bitirdik

Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay'ı 1-0 yenen Beşiktaş'ta golün sahibi Atiba, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

30 Aralık 2021, Perşembe 23:12 Son Güncelleme:
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Atiba: Yılı galibiyetle bitirdik

Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay'ı 1-0 yenen Beşiktaş 'ta golün sahibi Atiba, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Atiba'nın açıklamaları şöyle;

Bugün iyi bir maç oldu, yılı galibiyetle bitirdik. Normalden biraz daha az fırsatlar bulduk ama maça doğru şekilde yaklaştık, ilk golü de biz bulduk. Önümüzde bir Süper Kupa var. Onu da kazanarak öz güvenimizi daha yerine getirmeyi istiyoruz. Önder Karaveli ile aramızda iyi bir iletişim var. Birbirimizin fikirlerini dinliyoruz. Üzerinde düşüneceğimiz çok şey var.


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