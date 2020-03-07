Atiba var, sıkıntı yok!

37 yaşında, ama hâlâ Beşiktaş’ın en etkili oyuncusu... Atiba Hutchinson, ilerlemiş yaşına rağmen performansıyla parmak ısırtmaya devam ediyor. Kanadalı orta saha oyuncusu, dün akşam da takımını sırtlayan isim oldu. Daha henüz maçın başında takımına kazandırdığı penaltıyla, maçın kilidinin açılmasını sağlayan Atiba, 90 dakikanın ardından yaptığı açıklamada, “Bu seviyede oynamaya devam ettiğim için çok mutluyum. Böylesine önemli bir ligde, böylesine bir takımda ben de elimden geldiğince çalışıyorum. Bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor ama işinizi yapmaya devam etmeniz gerekiyor” dedi.

‘Kazanmasak yazık olurdu’

Çok önemli bir maçı geride bıraktıklarını kaydeden Atiba, “Alanyaspor gibi zor bir deplasmanı kazandıktan sonra burada kazanmamak üzücü olurdu. İyi başladık, erken bir gol bulduk, sonra daha fazla gol atmaya çalıştık ama başaramadık” ifadelerini kullandı.