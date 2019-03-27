Atiba: Son maçımı kutladık

Siyah-Beyazlılar’da 6 sezondur başarıyla forma giyen Atiba Hutchinson, milli maçlar haftasında soluğu ülkesi Kanada’da almıştı. CONCACAF Uluslar Ligi’nde Kanada’nın Vancouver’daki BC Place Stadı’nda önceki gece Fransız Guyanası’yla oynadığı mücadeleye ilk 11’de başlayıp 70 dakika sahada kalan Atiba, mücadeleyi 1 asistle tamamlamıştı.

Kanada formasıyla çıktığı 81. karşılaşmada 7. gol pasını veren 36 yaşındaki ön libero, mücadelenin ardından tribünlerde bulunan taraftarların yoğun sevgisini karşılıksız bırakmadı. Kanada’da ‘efsane’ kategorisinde görülen Atiba, futbolseverlerin yoğun ısrarı sonrasında tribüne çıkıp megafonla taraftarlara seslendi ve yüzlerce kişiyle birlikte tezahürat yaptı.

‘Hayatımın en kolay asisti’

Tecrübeli futbolcu, bu anlarla ilgili olarak duygularını maçın ardından FANATİK’le paylaştı.

Tecrübeli ön libero, “İyi futbolla güzel bir galibiyet aldık. Ben de kariyerimin en kolay asistini yaptım. Maçtan sonra Kanada’nın tribün lideri, 4 yıldır yaptığı gibi beni yine tribüne çağırdı. Daha önce hiç karşılık verip tribüne çıkmamıştım. Ama bu karşılaşma belki de benim son milli maçım... Ondan dolayı bu kez taraftarlar için bir şey yapmak istedim. Normalde benim yapacağım şeyler değil ama eğlendik” yorumunu yaptı.

Vodafone Park’ta benzer şov...

Milli takımdaki kariyerinde sona geldiğini düşünse de Beşiktaş’taki durumunun henüz belli olmadığını kaydeden Atiba, “Kanada Milli Takımı’yla belki de son maçım olsa da Beşiktaş’taki durumum henüz belli değil. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Performansımdan da memnunum. Sezon sonunda durumuma bakacağım. Belki bir yıl daha kulüp kariyerime devam etmek isterim” sözlerini sarf etti.

Öte yandan başarılı futbolcu, Vodafone Park’ta Beşiktaş taraftarlarının kendisine benzer bir çağrıda bulunması halinde ne yapacağıyla ilgili olarak ise, “O anda neler yaşanır bilemiyorum” diyerek davet olması halinde benzer bir şovu Siyah-Beyazlılar’la da yapabileceğinin sinyalini verdi.

Gökmen Özcan