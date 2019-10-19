Atiba: Şikayet edecek bir şey yok

Süper Lig’in 8’inci hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü’ne konuk oldu. Karşılaşma golsüz berabere sonuçlandı. Ankaragücü’nde Sedat Ağçay 74’üncü dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın tecrübeli kaptanı Atiba, "Derli toplu bir görüntü ortaya koyduk, tek eksik goldü, topu kaleye sokamadık. Pozitif çok şey vardı buradan alacağımız. Önce Avrupa maçımıza bakacağız ve iyi bir sonuç alacağız, sonra Galatasaray derbisi var, biz maç maç bakacağız hepsine." dedi.

Çok iyi oynadıklarını vurgulayan Atiba, "Orta sahada iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum, çok iyi oynadık, yardımlaştık, topu rakibin arasına sokup iyi paslaştık. Tek eksik goldü. Birçok pozitif nokta var çıkaracağımız, gol atamadık ama geçmişteki birçok maçtan daha fazla pozisyona girdik. Şikayet edecek bir şey yok, karar merci hakem sonuçta. Bence faul olmasını gerektirecek bir şet yoktu ama sarı kartı gördüm bir kere, yapacak bir şey yok." diye konuştu.