Beşiktaş'ın artık sembol oyuncuları arasına giren ve siyah-beyazlı kulüp tarihinde en çok lig maçına çıkan oyuncu konumunda bulunan Atiba Hutchinson'ın sözleşmesini bir yıl daha uzatması gündeme geldi.

1983 doğumlu Kanadalı oyuncu, 2020-21 sezonunda da forma giyerse teknik direktörü Sergen Yalçın'ın Beşiktaş forması altında çıktığı lig maçı sayısını da geçebilecek konumda olacak. Tabiri caize boynuz kulağı geçecek. İstikrar abidesi Atiba, Süper Lig'de 197 maça çıkarken bu sezondan 8 maç ve gelecek sezonda oynarsa 34 maçlık bir dönemi daha olacak. Toplamda 239 maça ulaşabilecek Atiba kariyeri boyunca Beşiktaş'ta 229 maça çıkan Sergen Yalçın'ı geçecek.

Rekor Rıza Çalımbay'a ait

Beşiktaş tarihinde en çok lig maçına çıkan oyuncu ise 494 maç ile Rıza Çalımbay oldu. Listede ayrıca Ulvi Güveneroğlu, Mehmet Özdilek, Feyyaz Uçar, Sanlı Sarıalioğlu, İbrahim Üzülmez, Recep Çetin, Necip Uysal gibi oyuncular yer alıyor. Atiba Beşiktaş adına ligde 200 barajını geçen ilk yabancı olmaya da çok yakın.

Atiba aynı zamanda lig tarihinde en çok maça çıkan yabancı oyuncular listesinde de üst sıralara çıkabilir. Aktif oyuncular arasında Muslera, Stancu, Visca, Diego Angelo ve Andre Castro şu an için 200 barajının üzerinde yer alıyor.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru