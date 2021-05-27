Ülkesi Kanada basınına konuşan Atiba, "Toronto'da oynayan 26 yaşındaki sağ bek Richmond Laryea'nın potansiyeli var. Kulübümle birkaç kez görüştüğümde ondan bahsettim, onu transfer etmelerini söyledim" dedi. Atiba, transferinde rol oynadığı vatandaşı Larin için de "Larin için çok mutluyum. Şansını elde ettiğinde, gerçekten iyi değerlendirdi. Çok gol atabilecek bir oyuncu olduğunu biliyordum. Sadece goller atmadı, fark edilmeyen çok faydası oldu" ifadelerini kullandı.