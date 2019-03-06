Atiba kartlara meydan okuyor

Siyah-beyazlı takımda 6. sezonunu geçiren 36 yaşındaki Kanadalı futbolcu ilk yılından itibaren istikrarlı performansının yanı sıra sakinliğiyle de dikkati çekiyor.

Kart konusunda en riskli bölgelerden birinde görev yapan Atiba bu sezon görev aldığı 17 maçta ne sarı ne de kırmızı kart gördü. Tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı formayla ilk şampiyonluk sevincini yaşadığı 2015-2016 sezonunda da kart görmemeyi başarmıştı.

Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı formayla en golcü dönemini bu sezon yaşıyor. Geçmiş sezonlarını birer veya ikişer golle tamamlayan Kanadalı futbolcu bu sezon geride kalan dönemde 3 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Deneyimli oyuncu üç golünü de sezonun ikinci yarısında attı.

(Mİlliyet)