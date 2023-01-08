Atiba için olay sözler! 'Sahneyi terk etmesi lazım'

TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Beşiktaş -Kasımpaşa karşılaşmasını değerlendirdi. Kahveci, Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson'a dikkat çeken sözler kullandı.

CENK TOSUN TARİHE GEÇTİ

Beşiktaş formasıyla Vodafone Park'ta 23'üncü kez rakip fileleri havalandıran Cenk Tosun tarihe geçti. Tecrübeli santrfor, Cyle Larin'le birlikte Vodafone Park'ta en fazla gol atan oyuncu unvanının sahibi oldu. Cenk Tosun attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

WEGHORST DİKKAT ÇEKTİ

Hollandalı santrfor, Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı müsabakada formda performansını devam ettirdi. Wout Weghorst, siyah-beyazlı formayla 8'inci kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Golcü oyuncu takım arkadaşlarına 4 asist yaptı. Wout Weghorst'un Kasımpaşa maçında attığı golün ardından tribünlere 'güle güle' işareti yapması dikkatlerden kaçmadı.

Nihat Kahveci'nin değerlendirmeleri şu şekilde;

Maçı değerlendiren Nihat Kahveci, "Beşiktaşlı taraftarlar içeride rahat maç sonu yaşayamıyorlar. 3-4'ü atacak Beşiktaş dersin, Kasımpaşa da bu konuda sıkıntılı bir takım. Pozisyonlara da girdi Beşiktaş. Dakika 12'de yüzde 86 topla oynamayla oynuyordu Beşiktaş. Weghorst duvar oldu, Redmond'un pasları isabetli değildi, Cenk hareketliydi. Cenk'in golünden sonra Weghorst 2-0 yaptı. Bu zamanda gelen goller moral verir, rakibi de düşürür" dedi.









Maçın MVP'si Mert Günok olduğunu söyleyen eski futbolcu, "Beşiktaş ikinci yarıda Muleka ve Weghorst'la pozisyonlar buldu. Beşiktaş kazandığı halde mutlu mudur tartışmak lazım. Bana göre maçın kader adamı, MVP'si Mert. Mert olmasa ne Adana Demirspor maçını, ne de bu maçı kazanabilirdi Beşiktaş. Mert inanılmaz oynuyor. Milli takım kalesindeki gibi oynuyor. Onun adına seviniyorum, korkusunu da atmış. Libero gibi de oynuyor, çizgide de iyi. Net kurtarışları var, takımı oyunun içinde tuttu. Beşiktaş gibi bir takım içeride bu kadar pozisyon vermemeli. Adana Demirspor'a da verdi, gol yemedi ama çok pozisyonu kalesinde gördü. Mert'e kalmaması lazımdı" ifadelerini kullandı.









Beşiktaş'ın Saiss'a ihtiyacı olduğunu dile getiren Kahveci, "Fas Milli Takımı büyük bir iş başardı Dünya Kupası'nda. Beşiktaş'ın Saiss'a ihtiyacı var. Bu defans anlayışında biran önce dönmesi lazım. Çok pozisyon veren Beşiktaş izliyoruz. Ismael döneminde de böyleydi. Şenol hoca bu tarafı düzeltmesini beklersin ama Mert olmasa Adana Demir maçında da gol yenebilirdi. Adana Demirspor'u yenmek, Kasımpaşa'yı öyle veya böyle yenerek 6 puan aldı Beşiktaş" açıklamalarında bulundu.









Taraftarın memnun olmadığını söyleyen Nihat Kahveci, "Taraftar açısından bu oyun umut veriyor mu? Bence taraftarlar memnun değildir. Atmosferi duyabildiğimiz kadarıyla top kaleciye dönünde bir homurdanma izliyoruz. Daha çok hücumu düşünen, savunmayı sağlama alan bir Beşiktaş görmek istiyoruz. Şenol hocanın istediği gibi oyun henüz oturmadı" dedi.

"WEGHORST İÇİN SON DÜDÜĞÜ BEKLEMEK LAZIM"

Weghorst hakkında konuşan Kahveci, "Weghorst Beşiktaş'ta kiralık, opsiyon da 10 milyon. Biz sana 10 milyonu verip alıyoruz diyecek belki Beşiktaş. Son düdüğü beklemek lazım. Oyuncu kafa olarak veda etti o net yani" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın iyi oynamadığını ifade eden eski futbolcu, "Maç 2-2 bitse, Mert'in çizgiden çıkardığı var. Bambaşka birşeyden bahsedeceğiz o zaman. Beşiktaş iyi oynamıyor, pozisyona giriyor ama çok da pozisyon veriyorlar. Biraz dengeli olsalar daha çok gol atacak pozisyona geldiler" sözlerini kullandı.





İlgili Haberler Weghorst hakkındaki gelişmenin detayları ortaya çıktı! İngiliz deviyle anlaşma çok yakın





"ATIBA SAHNEYİ TERK ETMESİ LAZIM"

Atiba hakkında konuşan Nihat Kahveci, "Biz Atiba'nın heykeli dikilsin dedik, kupa maçında oynatıp 25'te oyundan alıyor. Bir sonraki maçta aynı şekilde. İnsanların aklında son dönemleri kalıyor. Sahneyi iyi terk etmesi lazım Atiba'nın. İnanılmaz bir profesyonel. Onu ilk 11'de görünce diğerlerine neden kadroya giremediniz derim artık. Hoca çok güveniyor çünkü, oynatmak istiyor" dedi.







