Atiba Hutchinson: Normal oynadığımız futbolu bugün oynayamadık

Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Beşiktaş 'ta Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson, maç sonrası karşılaşmayı değerlendirdi.

Öncelikle sahada fenalaşan N'Sakala ile ilgili konuşan Atiba, "Böyle olayların saha içinde kimsenin başına gelmesini istemeyiz, dualarımız ve en iyi dileklerimiz N'Sakala için. Umarım en kısa zamanda aramıza dönecek" dedi.

Kanadalı futbolcu maçla ilgili ise, "Normal oynadığımız futbolu bugün oynayamadık, zemin de izin vermedi diyebilirim. Bu maçtan bir puan aldık, bir sonraki maçı iç sahada oynayacağız ve 3 puan almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.