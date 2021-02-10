Türkiye'de oynayan en kariyerli futbolculardan biri de Atiba Hutchinson olarak bilinmektedir. Oynadığı takımlarda uzun süre top koşturması ile bilinen Atiba, son olarak Türkiye Süper Lig'inde forma giymektedir. Atiba Hutchinson, uzun yıllardır Türkiye'de forma giyen ender oyuncular arasında yer almaktadır. Lider özelliği bulunan Atiba, önlibero olarak görev yapmaktadır. Sağ bek pozisyonunda da oynayabilen Atiba, merkez orta saha olarak da zaman zaman görev almaktadır.

Atiba Hutchinson nereli?

Atiba Hutchinson, Kanada vatandaşıdır. Kanada'nın Brampton, Ontario bölgesinde doğan Atiba, futbola da yine küçük yaşlarda burada başlamıştır. Kanada ve Amerika kıtasında yerleşik bir futbol kültürü olmadığı için kısa bir zaman sonra Avrupa'ya açılmak zorunda kalmıştır. Atiba, köken olarak Trinidad ve Tobago asıllıdır.

Atiba Hutchinson kaç yaşında?

Atiba Hutchinson, 8 Şubat 1983 tarihinde doğdu. 38 yaşında olan Atiba, 1.87 boya sahiptir. Boyunun avantajını kullanarak kafa toplarına hakimiyeti ile bilinmektedir.

Atiba, futbol yaşantısının önemli bir bölümünü Türkiye'de geçirdi. Halen Beşiktaş takımında oynayan Atiba, kaptanlık görevini de üstlenmektedir. 2013 - 2014 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Atiba, bu süre zarfında Slaven Bilic, Şenol Güneş, Tamer Tuna (yardımcı antrönör), Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın gibi teknik direktörlerle çalıştı. Toplamda 264 resmi karşılaşmada forma giyen Atiba, görev aldığı süre boyunca 22 gol atarak 15 gole katkı da bulundu. 27 sarı kart gören Atiba, sadece 3 kez kırmızı kart cezası aldı.

Atiba Hutchinson, 2020 - 2021 sezonunda Beşiktaş'ta forma giymektedir. Aynı zamanda Beşiktaş'ın birinci kaptanı olarak da görev yapmaktadır. Matías Emilio Delgado, ve Guti Hernández'in ardından Beşiktaş'ta görev yapan üçüncü yabancı uyruklu kaptan olarak da önemli bir yer edinmiştir.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Atiba Hutchinson, Türkiye'ye Hollanda Eredivisie ligi ekibi Psv Eindhoven takımından bedelsiz olarak transfer oldu. 3 sezon boyunca Psv Eindhoven takımında forma giyen Atiba, 115 maç forma giyerek 12 gol 13 asistlik bir performans sergiledi.

Atiba Hutchinson'ın maaşı ne kadar?

Beşiktaş ile sembolleşen futbolcular arasına girmeyi başaran Atiba Hutchinson 750.000 Euro maaş almaktadır. Atiba, 2013 - 2014 sezonuda 1.000.000 Euro, 2017 - 2018 sezonunda 1.500.000 Euro, 2018 - 2019 sezonunda ise maaş indirimini gönüllü olarak kabul ederek 825.000 Euro almıştır.

Atiba Hutchinson hangi takımlarda oynadı?

Kanada'nın Vaughan Shooters takımında futbol kariyerine başlayan Atiba profesyonel kariyerine ülkesinin kendi takımı olan Toronto Lynx ekibinde 2002 yılında adım attı. 2003 yılında Avrupa'ya geçen Atiba, İsveç'in Östers takımına transfer oldu. 2005 yılında Helsingborgs takımına geçen Atiba buradan Danimarka takımlarından FC Kopenhag'a transfer oldu. FC Kopenhag takımında 181 maça çıkan Atiba, 26 gollük performansı ile Avrupa Liglerinde mücadele eden diğer takımların ilgisini çekti. 4 yıllık Danimarka tecrübesinin ardından PSV Eindhoven'a transfer olan Atiba, burada da 115 maça çıkarak 4 gol ve 12 asistlik bir istatistik sergiledi. Kanada Milli Takımında da oynayan Atiba, 84 milli maça çıktı ve 7 gol attı.

Sportif başarıları nelerdir?

Oynadığı tüm kulüplerdeki takım başarılarına katkı sağlayan Atiba, önemli şampiyonluklar elde etti. Bunların yanı sıra Avrupa kupalarında da pek çok maça çıktı. Atiba'nın kulüpsel başarıları ise şu şekildedir;

- PSV Eindhoven; 2011 - 2012 sezonunda Hollanda Kupa Şampiyonluğu, 2013 Hollanda Süper Kupası

- FC Kopenhag; 2005 - 2006 / 2006 - 2007 / 2008 - 2009 ve 2009 - 2010 yıllarında Danimarka Süper Lig Şampiyonluğu. 2005 - 2006 Royal League Şampiyonluğu. 2005 - 2006 Danimarka Süper Kupası.

- Beşiktaş: 2015 - 2016 ve 2016 - 2017 Türkiye Süper Lig Şampiyonluğu.

Bu başarıların yanı sıra Atiba Hutchinson, 1 sezon Danimarka Süper Liginde ve 6 sezon Kanada'da yılın oyuncusu seçildi. 2010 - 2011 sezonunda PSV Eindhoven ile Avrupa Ligi'nde çeyrek finale ve 2017 - 2018 sezonunda Beşiktaş ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 turunda mücade etti. Atiba'nın oynadığı sezonlarda PSV Eindhoven, Benfica takımına ve Beşiktaş Bayern Münih takımına elenerek turnuvalara veda etti. Ayrıca Atiba, Beşiktaş işe Şampiyonlar Ligi gruplarından namağlup çıkma başarısını gösterdi.