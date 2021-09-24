Atiba Hutchinson: Kafamızı kaldırıp yolumuza devam etmemiz lazım

Süper Lig 'de 7. haftanın açılış maçında Altay'a konuk olan Beşiktaş , sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve bu sezon ilk kez kaybetti. Beşiktaş'ta 9. sezonunu yaşayan ve Altay karşılaşmasıyla 300. resmi maçına çıkan Atiba Hutchinson, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

İzmir'e iyi oynayıp galibiyet almaya geldiklerini ancak başaramadıklarını belirten Atiba, ''Aslında ilk yarı iyi başladık, golü de bulduk ama ondan sonra uyuşukluk oldu, daldık, golü yedik. 2. golü yedik. Uzun bir lig var önümüzde. Kafamızı kaldırıp yolumuza devam etmemiz lazım.'' dedi.

Ajax maçına hazır olmaları gerektiğini ifade eden 38 yaşındaki oyuncu, ''Eksik oyunculardan aramıza katılanlar olursa daha iyi olacaktır. Doğru mantaliteyi sahaya koyup, o maçı kazanmamız lazım.'' diye konuştu.







