Atiba Hutchinson: İşler yolunda gidiyor

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta takımın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson maç sonu açıklamalarda bulundu.

15 Şubat 2019, Cuma 23:22
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Atiba Hutchinson: İşler yolunda gidiyor

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta takımın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson maç sonu açıklamalarda bulundu. Takım olarak doğru yolda ilerlediklerini belirten Atiba sözlerine şu şekilde devam etti: "Bireysel olarak da takım olarak da işler yolunda gidiyor. Özgüvenimiz çok yüksek. Belki de önceden eksik olan buydu. Oyun akıcılığını tekrar yakaladık. Çok önemli bir galibiyet aldık. Ben bugüne kadar ne yaptıysam onu yapmaya devam edeceğim. Sonra Beşiktaş yönetimi ile oturur konuşuruz. Şampiyonluk için de adım adım, maç maç bakacağız..."

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