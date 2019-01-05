Atiba Hutchinson: ‘İkinci yarıda galibiyet serisi yakalamalıyız’

Beşiktaş'ın Antalyalı futbolcusu Atiba Hutchinson, Antalya kampında basın toplantısı düzenledi.

Atiba'nın açıklamaları şöyle;

“Kamp iyi geçiyor. Tatilde dinlendik ve tazelendik. Güzel bir ortamda ligin ikinci yarısı için çalışmalara başladık. Huzurlu bir şekilde çalışıyoruz. Ligin ikinci yarısına iyi başlamak istiyoruz. İlk yarıda inişli çıkışlı bir performans sergiledik. İkinci yarıda galibiyet serisi yakalamalıyız. Takımdaki birliktelikte sorun yok. İlk yarıda sahada işler istediğimiz gibi gitmedi. Bu durumu düzeltmeliyiz. Antrenmanlar keyifli geçiyor. Herkes görevinin farkında. Tecrübeli bir takımız. Şampiyonluk için galibiyet serisi lazım. Önümüzde önemli maçlar var. İşimize odaklanırsak durumu lehimize çevirebiliriz. Oyunda üstünlük kuran yapıyı oluşturmalıyız.

Larin belli bir kaliteye sahip bir oyuncu. Öğreneceği çok şey var. Çok çalışıyor. Umarım bir an evvel onun için de işler yoluna girer. Zamana ve oynama alışkanlığına ihtiyacı var. Dorukhan yetenekli ve çalışkan bir oyuncu. Parlak bir geleceği olacağına inanıyorum. Burak Yılmaz oynadığı her takıma katkı yaptı. Çok akıllı ve golü koklayan bir oyuncu. Bize ciddi katkı yapacaktır.”