Atiba Hutchinson: Geçen sezonki kadrodan daha güçlüyüz

Süper Lig ’de üst üste başarısız sonuçlar alan ve sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş ’ta Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıkları sürerken kaptan Atiba Hutchinson dün antrenman öncesi takım arkadaşlarıyla kısa bir toplantı yaptı.

Kanadalı futbolcu “Kimse moralini bozmasın. Futbolda her şey olur. Geçen yıl şampiyon olan kadro aynı kadro, hatta bu sezon daha istekli ve güçlüyüz. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın’ın gayreti ve adaletli forma dağıtımına karşı tablomuz iyi değil. Toparlanıp Kasımpaşa maçı ile hedeflerimize odaklanmalıyız” ifadelerini kullandı.

'AÇIĞI KAPATMAMIZ GEREKİYOR'

İstatistiki olarak rakiplerine büyük üstünlük kurduklarını hatırlatan Atiba sözlerini şöyle sürdürdü: “Finali bir türlü yapamıyoruz. Yardımlaşarak, daha çok çalışarak takımdaki bu açığı kapatmak zorundayız.”

Hürriyet







