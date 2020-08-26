Atiba Hutchinson daha ne yapsın!

Beşiktaş ile 1 yıllık daha sözleşme imzalayan Atiba Hutchinson, gösterdiği performans ile PAOK mücadelesinde takımı adına ayakta kalmayı başaran tek isimdi. 37 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, ortaya koyduğu futbol ile takımının adeta ayakta kalan tek ismi oldu. Ancak Kanadalı yıldızın performansı yeterli olamadı. Atiba'ya, takım arkadaşları eşlik edemeyince Siyah-Beyazlılar'ın, Yunan temsilcisi karşısında aldığı sonuç hüsran oldu.