Atiba Hutchinson: Bu şekilde ilerlemeye devam edeceğiz

Süper Lig'in 25. haftasında Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Atiba Hutchinson, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Bu şekilde ilerlemeye devam edeceklerini vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Bu akşam çok önemliydi, iç sahada kendimiz ve taraftarlar için iyi bir performans göstermeliydik. Alanyaspor gibi önemli bir deplasmanı kazandıktan sonra bugün kazanamamak kötü olurdu. İlk dakikadan itibaren kararlılığımızı gösterdik. Golü erken bulduktan sonra daha da bulabilirdik ama olmadı, yine de kazanmayı başardık, bu şekilde ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.

Çalışmaya devam etmenin çok önemli olduğunu ifade eden Atiba, "Hala bu seviyede oynayabildiğim için müteşekkirim. Böylesine büyük bir kulüpte bunu başarmak çok önemli. Bazen işler istediğiniz gibi gitmese de çalışmaya devam etmek önemli. Bu bireysel bir iş değil, sahada beraber yapıyoruz her şeyi, bunu atlamamalıyız." diye konuştu.