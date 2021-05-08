Atiba Hutchinson: Başımızı öne eğmeyeceğiz

Lider Beşiktaş, şampiyonluk yarışında Galatasaray deplasmanından yara aldı. Siyah beyazlılar, sarı kırmızılı takıma 3-1 mağlup oldu ve şampiyonluk yarışı kızıştı.

Karşılaşma sonrasında takımın kaptanı Atiba Hutchinson, değerlendirmelerde bulundu.

Kanadalı futbolcu "Sezon sonuna yaklaşırken bu maçı kazanmak önemliydi. Zaman zaman iyi oynadık ama genele yayamadık. Zor bir maçtı, buradan üç puanı alacağımıza inanmıştık. Dört puan bizi şampiyon yapacak. Başımızı öne eğmeyeceğiz. Elimizden geleni yapacağız, bir sonraki maç galip gelmek için mücadele edeceğiz." sözlerini sarf etti.

Atiba, "Hakem o anda o kararı verdi. Benim faul yaptığımı söyledi. Rakibim kolay düştü. Hakem kararı bu şekilde. Tekrarı henüz izlemedim. İlk yarı biterken olması kötü oldu. Bu maçı unutuyoruz artık. Bir sonraki maça iyi hazırlanacağız." şeklinde konuştu.