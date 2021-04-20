Atiba Hutchinson: Başımız dik, savaşmaya devam edeceğiz

Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor'la 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Bir süredir normal oynamadıkları oyundan uzakta olduklarını ifade eden tecrübeli oyuncu, Biz de Beşiktaş'ız. Çok istedik kazanmayı ama yaratıcılık problemi vardı. Aboubakar döndü ama belki istediği formda değildi.'' dedi.

'Şimdi 6 maç kaldı, 6 final'

Savaşmaya devam edeceklerini vurgulayan Atiba, Şimdi 6 maç kaldı, 6 final. Açıkçası bunun ne demek olduğunu iyi biliyoruz. Başımız dik, savaşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki maç bir şeyleri değiştirmek için iyi bir fırsat. Gidişattan biz de memnun değiliz." diye konuştu.

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