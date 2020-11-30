Atiba Hutchinson 37 yaşında ayın oyuncusu
Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson, ülkesinin federasyonu tarafından 2020 yılı Kasım ayının en iyi Kanadalı oyuncusu seçildi. Atiba bu ay içinde oynanan dört maçta da 90 dakika oynarken 1 gol - 1 asistli katkı yaptı
Beşiktaş'ın 37 yaşındaki orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, Kanadalı Futbol Federasyonu tarafından 2020 yılı Kasım ayının en iyi Kanadalı oyuncusu seçildi. Atiba bu ay içinde oynanan dört maçta da 90 dakika oynarken 1 gol - 1 asistli katkı yaptı. Sezon genelinde de 2 gol - 2 asist yapan Atiba ile birlikte Manchester City'den Janine Beckie, Kanadalı Futbol Federasyonu tarafından 2020 yılı Kasım ayının en iyi Kanadalı kadın futbolcusu seçildi