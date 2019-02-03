Atiba: Dorukhan harika bir oyuncu

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u gole boğdu ve karşılaşmadan 6-2 galip ayrıldı. Siyah-Beyazlıların yeni transferi Kagawa'nın 2 gol attığı maçta Ljajic, Dorukhan, Atiba ve Salih(Kendi kalesine) skoru belirledi. Antalyaspor'un golleri ise Doukara ve Chico'dan geldi.

Mücadelenin ardından Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Atiba, yayıncı kuruluşa önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Atiba'nın maç sonu açıklamaları:

"Çok önemli bir maçtı, yeniden kazanmamız gerekiyordu. En iyi maçlarımdan birini çıkarmadım ama iki yönde de elimden geleni yaptım. Ortaya iyi bir sonuç çıktı, bu sonuç öz güvenimizi yükseltmek için çok önemli."

"Birçok kez dile getirdim, Dorukhan harika bir oyuncu. Sürekli öğreniyor, iş ahlakı çok yüksek. Karakteri de çok iyi, onun gibi bir oyuncuyu kadroda bulundurmak bizim için de çok önemli."