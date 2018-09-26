Atiba: Daha iyi olacağım

Siyah-Beyazlılar’ın ba şarılı ön liberosu At iba Hutchinson, uzun süre n yeni kontrat görüşmeleri sebebiyle takımının yeni sezon öncesindeki 2 hazırlık kampını kaçırmıştı. Bundan dolayı takımla çalışmalara geç başlayan 35 ya şındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla ilk karşılaşmasına önceki akşam Fenerbahçe maçıyla çıkmıştı. Ta m 164 gün sonra Ka ra Kartal’a bir lig mücadelesinde dönen tecrübeli futbolcu, 90 dakika sahada kalıp orta sahada başarılı bir görüntü ortaya koymuştu. Zorlu karşılaşmada 57 pa sın 51’inde topu takım arkadaşlarıyla buluşturarak bu alanda sahanın en başarılı ismi olan Atiba, Fenerba hçe mücadelesi sonrasında duygularını FANATİK’le paylaştı.

‘Forma mı özlemişim’

Formasına geri döndüğü için mutlu olduğunu belirten Atiba, “Formamı özlemişim. Ta kımı ma böyle önemli bir maçta geri dönmek de benim için anlamlı oldu. Oyun genelinde başarılı bir görüntü sergilediğimi düşünüyorum. Pa s anl amında orta sahada takımıma gereken desteği verdim. Ancak ilerleyen karşılaşmalarda daha iyi olacağımı umuyorum. Pas oranımı yüzde 20 civarında artı rmam halinde takımıma daha faydalı olabileceğime inanıyorum. Umarım hocamız Şenol Güneş’ten görev almaya devam ederim” ifadelerini kullandı.

Gökmen Özcan