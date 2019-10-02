Atiba: Bu tabloyu değiştireceğiz

Kara Kartal’ın Kanadalı ön liberosu Atiba Hutchinson, bu sezon hem ligde hem de Avrupa’da ortaya koydukları etkisiz görüntünün ilerleyen karşılaşmalarda değişeceğini söyledi.

36 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş Dergisi’nin Ekim ayı sayısına yaptığı açıklamada, “Şu anda farklı bir oyun yapısına geçiş yapmaya çalışıyoruz. Takımda birçok yeni oyuncu var. Bunun başlangıç aşamasında ne yazık ki işler umduğumuz gibi gitmedi, sonuçta alışık olduğumuzdan farklı bir yapıya geçiş yapmaya çalışıyoruz. Her gün çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz, bunlar futbolda olabilecek şeyler. Bazen işler planladığınız şekilde başlamıyor ama biz oyuncu grubu olarak bu oyun planına inanmaya ve sadık kalmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Umutlarınızı yitirmeyin’

Siyah-Beyazlı taraftarlara en kısa sürede gerçek Beşiktaş’ı göstereceklerini söyleyen Atiba, “Taraftarlarımız sadece Türkiye’de değil, dünyanın her noktasında tanınıyor. Onların takımlarına duyduğu sevgi, sahip oldukları tutku gerçekten çok büyük. Mevcut durumun onları üzdüğünün farkındayız ama şunu özellikle bilmelerini istiyorum. Bu durumu değiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Uzun zamandır buradayım, daha önce de zor zamanlar geçirdiğimiz oldu ve geçmişte nasıl bu sıkıntıları aştıysak şimdi de aşacağız. Bu tabloyu mutlaka değiştireceğiz, bize dair umutlarını yitirmesinler” diye konuştu.