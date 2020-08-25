Atiba: Amacımız gruplara kalmak

Tecrübeli oyuncu, "İdmanlarda ana odağımız turu geçmekti. Kondisyon seviyemiz üst seviyede. Heyecanla maçı bekliyoruz. Amacımız gruplara kalmak. Burada iyi ağırlandık. Misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum herkese" dedi. Kulüple sözleşme uzatmasını da yorumlayan Atiba, "1 sene daha burada olacağım. Beşiktaş'ın kalbimde ayrı bir yeri var. Uzun vadeli bakmıyorum. Önümüzde bu maç var. Buraya bir amaç uğruna geldik. Buradan turla beraber ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.