Athletic Bilbao’da üçüncü Ernesto Valvede dönemi

Geçtiğimiz sezon La Liga’yı 10. bitiren Athletic Bilbao, teknik direktörleri Marcelino ile yollarını ayırmasının ardından Ernesto Valverde’yi takımın başına getirdiklerini duyurdu.

2003-2005 ve 2013-2017 yılları arasında yine Athletic Bilbao’nun başında başarılı bir grafik çizen Ernesto Valverde daha sonra 2,5 sezon görev yapacağı Barcelona’nın başına geçmişti. Ernesto Valverde Ocak 2020’de Barcelona’nın başından ayrıldığından beri takım çalıştırmıyordu.

Kariyerinde Valencia, Villarreal, Espanyol ve Olimpiakos’u da çalıştıran 58 yaşındaki deneyimli teknik adam Athletic Bilbao ile üçüncü dönemini yaşayacak.