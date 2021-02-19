San Mames Stadyumu'nun inşa edilmesini kapsayan proje ilk olarak, 2003 tarihinde Bilbao'da düzenlenmiş olan Bilbao Uluslararası Ticaret Fuarı'nda gündeme getirilmiştir. 2010 senesinin Haziran ayında temelleri atılan San Mames Stadyumu, 16 Eylül 2013 tarihinde faaliyete geçmiştir. Konum olarak İspanya'nın Bask Bölgesinde bulunmaktadır. Stadyum, 1913 tarihinden 2013 tarihine kadar kullanılan oldukça eski bir stat olan San Mamés stadının hemen yanı başına inşa edilmiş durumdadır.

Athletic Bilbao Stadı'nın adı nedir?

Athletic Bilbao stadının adı nedir şeklindeki soru stad ile alakalı cevabı en fazla araştırma konusu olan sorular arasında bulunuyor. Bu sorunun yanıtı San Mamés şeklindedir. Bu stadyumun temel atma törenine, Bask Özerk Bölgesi hükumet başkanı olan, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu başkanı katılmıştır. Ayrıca İspanya futbol takımlarından biri olan Athletic Bilbao futbol kulübünün başkanı ve İspanya'daki pek çok üst düzey siyasetçi katılım göstermiştir.

Athletic Bilbao Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Mimarları César Azkarate ve Mikel Sanz de Prit olan stadyum 53.332 kişilik bir seyirci kapasitesine sahiptir. Doğal çim sahaya sahip olan stadyumun maliyeti ise 160.000.000 EURO olmuştur. Bu bakımdan oldukça yüksek maliyete sahip stadyumlardan biri olarak öne çıkmaktadır.

105 m × 68 m boyutlara sahip olarak inşa edilmiş olan San Mames Stadı, La Liga futbol ekiplerinden biri olan Athletic Bilbao'ya ev sahipliği yapmaktadır. Bu doğrultuda Athletic Bilbao iç saha futbol maçlarını San Mamés Stadyumunda oynamaktadır.