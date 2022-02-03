Athletic Bilbao - Real Madrid maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Son haftalardaki mücadelesi ile toparlanama sürecine giren Athletic Bilbao, 3 maçlık bir yenilmezlik serisi yakaladı. Son olarak deplasmanda etkisiz futbol sergileseler de ev sahibi takım deplasmanda Vallecano’yu 1-0 mağlup etmeyi başardı. Gösterdiği iyi futbolu kendi seyircisi önünde sergileyemeyen Athletic Bilbao son 5 iç saha maçında 3 mağlubiyet aldı. Ev sahibi takımın eksikleri arasında 23 maçta 4 gol atan Iker Goni ve 21 maçta 4 gol atan Sancet bu önemli maçta forma giyemeyecek.

Misafir takım Real Madrid son haftalarda bir performans düşüklüğü yaşıyor. Santiago Bernabeu'da ağırladığı Elche karşısında 2-0 geriye düşen Real Madrid, maçın son 10 dakikasında bulduğu 2 golle sahadan 1 puanla ayrıldı. Etkileyici dış saha performansına sahip olan Mor Menekşeler son 5 dış saha maçında 4 galibiyet aldı.

Karşılaşmanın hızlı başlaması ve karşılıklı gollü geçmesi muhtemel.