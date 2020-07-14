Ateşten 4 gollü kaçış!

Bülent Korkmaz yönetiminde ligde kalma mücadelesi veren Konyaspor, geçen hafta öne geçtiği maçta Gaziantep FK’ya yenilerek 30 puanda kalmış, performansıyla adeta havlu atmıştı. Bu nedenle evinde oynasa da Başakşehir’e karşı dezavantajlı gösterilen İç Anadolu ekibi herkesi yanılttı. Konyaspor başından sonuna sergilediği disiplinli oyun ve bulduğu gollerle rakibine şampiyonluk yolunda çok önemli bir çelme takarken ateş hattından sıyrılmayı başardı.

Gelecek hafta Trabzon’a...

Gelecek hafta lige tutunma adına yine çok önemli bir maça çıkacak olan Konyaspor, bir diğer zirve adayı Trabzonspor’a konuk olacak. Konyaspor son maçında ise Avrupa yarışındaki Alanyaspor’la evinde kozlarını paylaşacak.











