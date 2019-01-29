Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü 2. Lig yolunda

Atatürk Üniversitesi Spor Salonunda oynanan müsabakalara Erzurum, Erzincan ve Van'dan takımlar katıldı. Grubun ilk maçında Van Erciş Belediyesi Spor Kulübü ile karşılaşan Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü baştan sona üstün oynadığı müsabakayı 3-0 gibi net bir skorla kazandı. Erzincan Geçit Belediyesi Spor Kulübü ile liderlik maçına çıkan ev sahibi ekip buradan da aynı skorla ayrılarak grubu namağlup tamamladı ve 2. Lig’e yükselme maçına çıkmaya hak kazandı.

Kulüp başantrenörü Aytekin Gültekin ile yardımcı antrenör Yunus Emre Karaca, alınan bu galibiyetlerden dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade ettiler. Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 2. Lig Kategorisine yükselmek için rakiplerini beklediklerini belirten Başantrenör Gültekin, Atatürk Üniversitesi Spor Kulübünün, üniversitenin çeşitli fakültelerinden gelen ve oldukça yetenekli sporculardan kurulu bir takım olduğunu belirterek uyum içerisinde çalıştıklarını ve bu birlikteliği de sahaya yansıttıklarını aktardı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya katkılarından dolayı teşekkür eden Gültekin, varlığını her zaman hissettiklerini ve bu süreçte maddi manevi her türlü desteği sağladığını ifade ederek, 2. Lig’e yükseleceklerini ve bu başarıyı Rektör Çomaklı’ya armağan edeceklerini söyledi. Şubat ayının ilk haftasında rakiplerinin belli olacağını kaydeden yardımcı antrenör Yunus Emre Karaca ise yine şubat ayının ortasında final maçını oynayacaklarını ve buradan alacakları galibiyet ile bir üst ligde oynamaya hak kazanacakları değerlendirmesinde bulundu.

İHA