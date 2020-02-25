ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Atatürk Ortaokulu, yıldız kızlar basketbol takımı ile yıldız kızlar voleybol takımı çifte başarıya imza attı. Yıldız kızlar basketbol takımı, Kırşehir'de Okullararası grup müsabakalarında tüm rakiplerini yenerek, grup birincisi oldu. Basketbol takımı, 9- 12 Mart tarihlerinde Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Okulun yıldız kız voleybol takımı da, Bilecik'deki gruplarda tıpkı basketbol takımı gibi tüm rakiplerini yendi ve grup birincisi oldu. Yıldız voleybolcular, 28- 31 Mart tarihlerinde yapılacak Türkiye yarı finallerine katılacak.

Okulun basketbol takımı koçu ve beden eğitimi öğretmeni Kemal Gümüşçay, “İki takımımız yarı finallere kalması bizleri gururlandırdıö dedi.

Okul yönetimi de iki takıma ayrı ayrı hediyelerle ödülllendirdi.

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