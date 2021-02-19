1999 Yılında 584 hektarlık alana temeli atılan stadyum 31 Haziran 2002 yılında açılmıştır. Türkiye'nin en büyük stadı olan Atatürk Olimpiyat Stadyumu uluslararası futbol şampiyonaları ve dünya atletizmine de ev sahipliği yapmaktadır. 30 Haziran 2002 yılında Galatasaray -Olimpiakos dostluk maçı ile açılışını yapmıştır. Bir dönem Galatasaray kulübüne ev sahipliği yapan stadyum şu anada TC. Gençlik ve Spor Bakanlığına aittir.

Her türlü spor , sosyal ve kültürel faaliyetler yapılan stadyum da sporcu, antrenör ve eğitimci yetiştirmek için alt yapı bulunmaktadır. Stadyumun ana özellikleri futbol sahası haricinde 9 kulvarlı ana atletizm , 2 adet ışıklandırılmış antrenman ve atletizm sahası da bulunmaktadır.

Dünyanın sayılı stadyumları arasında yer alan Atatürk Olimpiyat Stadyumu büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmıştır. 2004 yılında 5 yıldızlı stadyumlar listesine alınmıştır.. Olimpiyatlar düşünülerek inşa edilen stadyum, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından birinci sınıf atletizm sahası olarak kabul edilmiştir.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu nerededir?

İstanbul'un Başakşehir ilçesinin İkitelli bölgesinde inşa edilmiştir.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu kapasitesi ne kadardır?

130 milyon lira maliyetli stadyum 2002-2005 yılları arasında 80 bin 597 kapasiteye sahipti. Stadı Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu (IAAF) ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) kural ve koşullarını karşıladığı için yapılan bir takım düzenlemelerle bu kapasite (2005'ten günümüze) 76 bin 761 düşürülmüştür.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu kaç kişiliktir?

Son yapılan düzenlemeler sonrasında 75.145 kişilik olarak belirlenmiştir.