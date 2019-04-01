Atari konsolun final tasarımı sızdırıldı!

Bir zamanların en önemli oyun konsollarından biri olan Atari 2600’ün yerine gelecek yeni retro konsolun detayları belli oldu. Gelin konsol ile ilgili bilgilere birlikte göz atalım.

01 Nisan 2019, Pazartesi 16:29
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Atari konsolun final tasarımı sızdırıldı!

Engadget sitesinde ortaya çıkan bilgilere göre retro konsol Atari VCS’in final tasarımı sızdırıldı. Tasarım, geçtiğimiz sene ortaya çıkan prototip tasarım ile oldukça benzerlik gösterse de bazı önemli farklılıklar bulunuyor. Örneğin USB girişleri arka taraftan ön tarafa alınmış gibi görünüyor. Bu sayede kontrolcüyü veya klavyeyi konsola bağlamak istediğinizde arka tarafa uzanmak zorunda kalmayacaksınız. Kısaca son tasarım, ergonomik bazı geliştirmelere sahip.

Bir önceki prototip tasarımda bulunan LED çubukları da yeni tasarım ile birlikte kaldırılmış. Bunların yerine Atari’nin logosunun içine LED dahil edilmiş.

Eski tasarımla olan farklılıklar bununla da sınırlı değil. Cihaz, görünen o ki daha fazla metal alana sahip olacak. Bunun sebebi olarak işlemcinin soğutulmasının kolaylaştırılmak istenmesi gösteriliyor. Cihazın AMD Ryzen mimarisine sahip bir işlemci ile karşımıza geleceği sızdırılan bilgiler arasında. Bu bağlamda baktığımızda cihazın diğer retro konsollara kıyasla daha güçlü olacağını söylemek mümkün.

Söz konusu konsolun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı, satışa sunulursa hangi fiyat etiketine sahip olacağı ise henüz belli değil. (Shift Delete)

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