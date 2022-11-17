Ataman: 'Pozisyon sayısını çoğaltmalıyız'

Turkish Airlines Euroleague sekizinci haftasında Barcelona ile karşılaşacak olan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman açıklamalarda bulundu. Ataman, A Milli Basketbol Takımının başında FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur maçı için Belgrad'taydı.

Ay yıldızlılar mücadeleden 77-76'lık skorla mağlup ayrılmıştı.

Anadolu Efes Euroleague'de 8. maçına çıkacak

Anadolu Efes Turkish Airlines Euroleague'de oynadığı yedi maçta iki galibiyet alırken, beş kez de mücadelelerden mağlup ayrıldı. 18 takımlı Euroleague'de 15. sırada yer alan Anadolu Efes, Euroleague'de bugün sekizinci maçına çıkacak.

Barcelona'da Sertaç Şanlı forma giyiyor

Barcelona ekibinde ise Türk oyuncu Sertaç Şanlı'nın da forma giydiğini hatırlatalım.

Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman: "Mutlaka pozisyon sayısını çoğaltmalıyız"

Karşılaşma öncesinde ise başantrenör Ergin Ataman'ın görüşleri ise şöyleydi.

"FC Barcelona’da Nicolas Laprovittola son dönemde çok formda. Tomas Satoransky’nin organizasyonu ve şutör uzunları Sertaç Şanlı ve Mike Tobey dışında Jan Vesely’nin atletizmini ve Nikola Kalinic’in pota altı oyununu iyi kullanıyorlar. Savunma sertliğini artırıp, hızlı hücumlarda top kaybı yapmadan mutlaka pozisyon sayısını çoğaltmalıyız.”