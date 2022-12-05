Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 9.haftasında Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka kozlarını paylaştı. Euroleague'de son 2 yılın şampiyonu olan ve üst üste 3 maç kazanarak çıkışa geçen Anadolu Efes, nefesleri kesen ve iki uzatmaya giden maçta Pınar Karşıyaka'ya 112-111 mağlup oldu.





MAÇTAN ANLAR

Pınar Karşıyaka, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 30-27, ilk yarısını ise 46-42 önde tamamladı. Karşılaşmanın normal süresi 90-90, ilk uzatma devresi ise 99-99 sona erdi. 2'nci uzatma devresinde daha iyi bir görüntü çizen Pınar Karşıyaka, parkeden 112-111 galip ayrıldı.

MİCİC YILDIZLAŞTI

Ev sahibi ekipte Vasilije Micic kaydettiği 37 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Will Clyburn 24 sayıyla oynadı. Pınar Karşıyaka'da ise Braian Angola 31, Errick McCollum ise 29 sayıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu.

KARŞILAŞMAYI DEĞERLENDİRDİ

Anadolu Efes'in internet sitesinde yer alan açıklamalara göre karşılaşmayı değerlendiren Başantrenör Ergin Ataman, "Seyir zevki çok güzel bir maç oldu. Pınar Karşıyaka’nın 49 ribaunt aldığı maçta, iki pivotumuzun bir savunma ribauntu ile çıkması, Rodrigue Beaubois’nın oyundan düşmesi ile Will Clyburn ve Vasilije Micić’in çok takdir edilecek çabasına karşın, benchten destek alamayınca maçı kaybettik." dedi.





ÇARPICI SÖZLER

Açıklamalarında dikkat çeken ifadeler de kullanan tecrübeli çalıştırıcı, "Bazı oyuncularımızın büyük efor sarf ettikleri Euroleague maçları sonrası, diğer oyuncularımızdan yine olumlu hiç bir katkı alamadık. Bu oyuncuların gelişimi için ekstra çalışmalara niyetleri olmadığını gördüğümüzden, farklı tedbirleri gündemimize alacağız. Bu kulüp kazananlar, kazanmak için her şeyini ortaya koyanların kulübü. Biz yine kazanmaya devam edeceğiz ama bu mantalitede olmayanlar Anadolu Efes formasını artık giyemeyecekler." sözlerini dile getirdi.



