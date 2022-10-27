“ Fenerbahçe Beko Euroleague’e iyi bir başlangıç yaptı. Nick Calathes’in organizasyonu, Scottie Wilbekin ve Marko Guduric’in skorer oyunları dışında Nigel Hayes-Davis ve Johnathan Motley’den de ciddi skor katkısı alıyorlar. Savunma sertliğini 40 dakika boyunca uygulamalıyız. Çok önemli bir maç ve bu derbiyi kazanmak için hücumda pas sayısını artırmak ve pota altını daha etkili kullanmak istiyoruz.”

Anadolu Efes oyuncusu Rodrigue Beaubois ise karşılaşma ile ilgili şöyle konuştu: “Fenerbahçe Beko’ya karşı oynamak her zaman güzel, sonuçta Türk derbisi. İyi bir takım ve şu ana kadar kaybetmediler. Biz kendi oyunumuzu oynarsak kazanacağımıza inanıyorum. Cuma günü sahada güzel bir mücadele olacak ve maçın sonunda kazanan takım olmak istiyoruz.”







