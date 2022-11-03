Tecrübeli başantrenör: “Bayern Münih, zorlu fikstüründe beş maçta da galibiyet alamamasına rağmen her maçı son topa kadar oynayan, ikili oyunlarda Cassius Winston ve Vladimir Lucic’i çok iyi kullanan bir takım. Maç içinde farklı skorer oyuncular çıkartabiliyorlar. Galibiyet için 40 dakika boyunca oyun disiplini ile oynamamız gerekiyor. Zorlu bir deplasman olmasına karşın Münih’te Türk seyircilerin bize vereceği destek ve motivasyonla sonuca ulaşmalıyız” ifadelerini kullandı.