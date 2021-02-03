Galatasaray 'ın 2000 doğumlu futbolcusu Atalay Babacan, şu an Adanaspor’da kiralık forma giymektedir. Orta sahada yeteneklerini gösteren Babacan, büyük bir potansiyele sahiptir.

Atalay Babacan kimdir? Atalay Babacan hakkında kısa bilgiler

Atalay Babacan, genç futbol oyuncuları arasında yer alıyor. Ayrıca kendisi Akhisarspor’da forma giyen Alperen Babacan’ın kardeşi olarak da biliniyor.

Atalay Babacan Hakkında Analiz ve Genel Bilgileri:

Doğum Günü Ne Zaman? 28 Haziran 2000

Nerede Doğdu? Denizli

Şu An Kaç Yaşında? 20

Boyu Kaç cm? 1, 74

Uyruğu Neresi? Türk Vatandaşı

Futbol Kariyerine Ne Zaman Başladı? 2013-2014 Sezonu (alt yapı)

Futbolcunun Menajerliğini Kim Yapıyor? F-F Sport

Hangi mevkide oynuyor? Merkez Orta Saha

Yan Mevki Olarak Hangi Mevkide Görev Alıyor? On Numara ve Orta Saha (Sol)

Hangi Ayağını Kullanıyor? Sol Ayak

Şu an Hangi Kulüpte Oynuyor? Adanaspor (kiralık)

Nereden Kiralanmış Bulunuyor? Galatasaray Spor Kulübü

Atalay Babacan nerelidir?

Atalay Babacan, 2000 yılında Denizli’de doğdu. Futbol kariyerine de yine memleketinde başladı.

Atalay Babacan şu an kaç yaşındadır?

Genç futbolcu, şu an yalnızca 20 yaşında. Kariyerineyse henüz 14 yaşındayken altyapıda oynayarak başladı.

Atalay Babacan hangi takımlarda forma giydi?

Orta saha oyuncusu Babacan, bugüne kadar toplam üç takımda forma giydi.

Atalay Babacan Kariyeri ve Forma Giydiği Takımlar Listesi:

Altyapı kariyerine bakış

Denizlispor (2013-2014)

Atalay Babacan, kariyerine memleketinin takımı olan Denizlispor’da başladı. Babacan, bu kulüpte bir sezon boyunca top oynadı. Sonraki sezonlarda ise başka takımlara transfer olma şansı yakaladı.

Galatasaray (2014-2019)

Genç futbolcu, 2014 yılında Galatasaray alt yapısına girmeyi başardı. Bu kulüp ile sözleşme imzaladı ve şampiyona takımlarında forma giydi. Galatasaray bünyesinde forma giydiği şampiyonalar şu şekildedir:

U-16 U-17 U-21

Profesyonel kariyerinin başlangıcı nasıl oldu?

Galatasaray (2019-devam ediyor)

Atalay Babacan, 2018 yılında Galatasaray ile resmi sözleşme imzaladı ve takıma girdi. Bu tarihte Galatasaray’la toplam 3 senelik bir kontratın altına imzasını attı.

Galatasaray takımında ilk resmi maçına 5 Aralık 2018 tarihinde çıktı. Bu maç, Türkiye Kupası 5. Tur kapsamında düzenlenmiştir. Babacan, o gün Keçiörengücü deplasmanında sahaya çıktı. Genç topçu, maçta sarı kırmızılıların ilk golünü atarak dikkatleri üstüne çekti.

Adanaspor (2020-devam)

Babacan, Galatasaray’dan Adanaspor’a kiralık oyuncu olarak geçiş yaptı, Şu an bu takımda kiralık sözleşmesi kapsamında forma terletiyor. Atalay Babacan’ın buradaki kiralık süresi 30 Haziran 2021’de bitecek. Bu tarihten sonra sözleşmenin uzatılıp uzatılmayacağı ise hala konuşulmaktadır.

Atalay Babacan'ın kariyerindeki önemli olaylar nelerdir?

Kariyerinin henüz başlangıcında olan Babacan, bazı önemli başarılar elde etti. Bunlar:

İlk defa 2017 yılında Milli Takım forması giymeye de hak kazandı. Bu şansı, U-17 şampiyonası ile elde etti. Kariyerindeki ilk golünü de bu maçta atmayı başardı. 2019 yılında tekrardan Milli formamızı giydi. Bu sefer, U-19 takımında yer alarak tekrardan milli maçlara çıkma heyecanını yaşadı. Babacan, bu iki milli takım macerasında toplam da ise 20 maça çıktı.

2021’de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Atalay Babacan, 2021 yılının Hazirana ayına kadar Adanaspor’da forma giyecek. Futbolcunun bu takımla olan sözleşmesi ise 30 Haziran 2021 tarihinde sona erecek. Öte yandan, asıl takımı olan Galatasaray futbolcunun sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

Atalay Babacan’ın güncel maaşı 5 bin 200 Euro olarak belirlenmiştir. Ayrıca genç yeteneğin güncel piyasa değeri de tam 550 bin Euro olarak duyurulmuştur.