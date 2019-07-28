Atalay Babacan: Herkese teşekkür ediyorum

Avusturya’nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, üçüncü hazırlık maçında Bordeaux ile karşılaştı.Sarı Kırmızılı ekip sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Mücadelenin ardından GS TV'ye konuşan genç futbolcu Atalay Babacan önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte genç futbolcunun maç sonu sözleri:

"İyi bir kamp dönemi geçirdik. Bu maç iyi oldu. Fatih Hocama teşekkür ediyorum. Elimden geleni yapmaya çalıştım."

"Çok güzel bir kamp geçirdik. Güzel sonuçlandırdık. Gol atmam güzel. Gol attıktan sonra herkes beni tebrik etti, bu beni sevindirdi. Herkese teşekkür ediyorum."















