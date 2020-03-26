Atalanta’ya büyük şok

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, önceki gece büyük bir şok yaşadı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada kaleci Marco Sportiello’nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bu gelişmelerin üzerine Çizme’de salgına yakalanan oyuncu sayısı 15’e yükselmiş oldu. Daha önce Serie A’da Sampdoria’da 6, Juventus ve Fiorentina’da 3’er, Milan ve Hellas Verona’daki 1’er oyuncunun testi pozitif çıkmıştı.

Öte yandan bir üzücü haber de İspanya’dan geldi. Daha önce ülkemizde Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını terleten İsmail Köybaşı’nın formasını giydiği Granada’da da 1 oyuncu salgına yakalandı. Ancak bu ismin kim olduğu konusunda kulüpten herhangi bir bilgi verilmedi. Önümüzdeki günlerde takımdaki diğer oyuncuların testleri tamamlandıktan sonra kulübün resmi bir açıklama yapması bekleniyor.