Atalanta'da Marcao transferi zora girdi!

Galatasaray'da son dakika gelişmesi... İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'nın, bir süredir peşinde olduğu Galatasaraylı Marcao'nun transferinden maliyet nedeniyle vazgeçebileceği belirtildi.

18 Mayıs 2020, Pazartesi 16:12 Son Güncelleme:
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Atalanta'da Marcao transferi zora girdi!

İtalya Serie A'nın başarılı ekiplerinden Atalanta, önümüzdeki sezon için savunma hattını güçlendirmek adına Galatasaray'dan Marcao'yu kadrosuna katmak istiyordu. 

Bergamo & Sport sitesine göre ise son gelişmelerin ardından transferin zora girdiği belirtiliyor. 


Marcao için Galatasaray'ın 15-16 milyon Euro düzeyinde bir bonservis istediği belirtilen haberde Türkiye Ligi'ndeki performansıyla dikkat çeken Marcao'ya ödenecek bu bonservis bedelinin yüksek olduğu aktarılıyor. 

Brezilyalı savunmacı ile Atalanta'nın yanı sıra Fiorentina'nın da ilgilendiği belirtilmekte.

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