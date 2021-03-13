Atalanta Teknik Direktörü Piero Gasperini, hafta içi Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacakları Real Madrid maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Sky Sports'a konuşan İtalyan teknik adam, Real Madrid'e karşı çeyrek finale çıkma ihtimalini değerlendirdi ve "Real Madrid'in gücüne saygı duyuyoruz. İlk maçta savunmada sıkıntılar yaşadık istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Maçı 11'e 11 tamamlayamadık. Çeyrek final için şansımız devam ediyor. İspanya'ya yürümeye gitmiyoruz" diyerek rakibine gözdağı verdi.

Atalanta, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Real Madrid'e 86. dakikada Mendy'nin attığı golle 1-0 mağlup olmuştu. İtalyan ekibinde orta saha oyuncusu Remo Freuler 17. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.

Rövanş maçı salı günü

İki takım arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçı 16 Mart Salı günü Real Madrid'in evi olan Santiago Bernabeu'da oynanacak. Zorlu karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.