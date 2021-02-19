Atalanta kulübü, İtalya liginde yer alan bir futbol takımıdır. Takım kurulma aşamasında mavi ve siyah renkleri tercih edilmiştir. 1907 yılında kurularak İtalya ligine dahil edilmiştir. Stadyumlarının bulunduğu şehir Yunan tarihine ait bir bölgedir. Atalanta futbol takımı, 1929 yılında İtalya liginde başlangıç yapmıştır. 1937 yılında yaşanan talihsizlikten dolayı küme düşmüştür. 1940 ve 19450 yıllarında üst ligde yer alarak mücadele etmeye devam etti. 1959 yılında tekrar küme düştü.

Atalanta kulübünün en büyük başarısı, 1991 yılında yapılan UEFA Kupası turnuvasında çeyrek final oynamasıdır. Atalanta kulübü, yeni bir stadyuma sahip olmak için birçok proje oluşturmak istemiştir. Gerekli olan bütçeye sahip olamaması durumunda bu projeler iptal edilmiştir.

Atalanta Stadı'nın adı nedir?

Serie A ekiplerinden biri olan Atalanta takımının, maçlarını oynadığı stadyum Gewiss stadyumudur. Bu stadyum 1928 yılında inşa edilmiştir. İtalya'nın Bergamo şehrinde yer alıyor. Gewiss stadyumunda doğal çim kullanılıyor. Stadyum sürekli olarak yenilenerek farklı tasarımlar yapıldı. Engelli izleyiciler için bir alan oluşturuldu. Yapılan iyileştirmeler sonucunda 3.000 kişilik bir kapasite azaltıldı.

Atalanta Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Atalanta futbol takımının kullanmış olduğu Gewiss stadyumu, 22.512 kişilik bir kapasiteye sahiptir.

İtalya'nın başarılı kulüpleri arasında bulunan Atalanta takımı, maçlarını Gewiss stadyumunda oynuyor. Atalanta takımı bu stadyumu 2017 yılında satın alarak stadyuma tamamen sahip olmuştur. 2019 yılında kuzey kısmı yıkılarak yeni tadilatlara başlanıldı.